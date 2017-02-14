تعرف على أمباسادور السيارة الهندية الأسطورة

المواطن – الرياض

اشتهرت الهند خلال العقود الماضية بالتطور والنجاح في صناعة السيارات التي انتشرت وراجت في جميع أنحاء العام، لاسيما دول العالم الثالث لرخص ثمنها وإمكانياتها.

إلا أن مجال صناعة السيارات يشهد ركوداً حالياً في الهند على خلفية الأزمة العالمية وتراجع أسعار النفط.

وكان من أشهر السيارات التي اشتهرت بها الهند السيارة الأسطورة أمباسادور التي لاقت إعجاب عملائها في جميع أنحاء العالم، لاسيما من كبار رجال الأعمال والسياسة، وجعلها تحتل صدارة السيارات الصغيرة لحقبة من الزمن من حيث معايير الأمان.

والسيارة الأسطورة أمباسادور من إنتاج شركة “سي كيه” وهي الشركة المالكة لسيارات هندوستان موتور، والتي عقدت اتفاقاً مؤخراً لبيع السيارة الأسطورة لشركة بيجو الفرنسية بمبلغ بخس جداً بلغ 12 مليون دولار فقط.