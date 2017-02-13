تعرف على الأحوال الجوية اليوم في المملكة

تعرف على الأحوال الجوية اليوم في المملكة

2017/02/13
الساعة 9:56 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن توثق أمطار جدة ‫(206026973)‬ ‫‬ ‫‬

المواطن – الرياض

تشهد أجواء المملكة اليوم الاثنين حالة من عدم الاستقرار الجوي، خاصة مع ساعات الصباح في أجزاء من وسط وشرق البلاد، والتي تترافق بهطول زخات من الأمطار قد تصحب بالرعد في بعض المناطق.

يأتي ذلك في حين تتجه الأحوال الجوية غير المستقرة مع ساعات المساء نحو جنوب المنطقة الوسطى.

ويتوقع هطول زخات رعدية غزيرة من المطر تترافق مع تساقط البرد فوق مرتفعات الجبال الجنوبية الغربية مع تنبيه من تشكل السيول وجريان الأودية.

وتنصح المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر واتباع قواعد السلامة وعدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية في حالة تساقط الأمطار.

 

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