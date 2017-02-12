تعرف على الأمطار في محافظات ومراكز عسير 

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير، العقيد محمد العاصمي، أن الأمطار التي شهدتها بعض محافظات ومراكز منطقة عسير، مساء اليوم، التي وُرد عنها إشعار لمركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير كانت ما بين متوسطة إلى خفيفة على النحو التالي:

محافظة بلقرن – البلد أمطار خفيفة.

محافظة بلقرن – الشفا أمطار غزيرة.

محافظة بلقرن – عفراء أمطار متوسطة.

محافظة النماص – السرح أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

محافظة النماص – بني عمرو أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

محافظة بيشة – العطف أمطار خفيفة.

محافظة بيشة – تبالة أمطار متوسطة.

محافظة بيشة – الثنية أمطار متوسطة.