تعرف على الفرق العربية المتأهلة إلى بطولة دوري أبطال آسيا!

المواطن ـ محمد سلام



تأهّل الوحدة الإماراتي إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه على ضيفه الوحدات الأردني، 3 – صفر، الثلاثاء، في مباراة الملحق الآسيوي، ويلعب الوحدة في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الهلال السعودي، والريان القطري، وبيروزي الإيراني.

وتجاوز الاستقلال الإيراني عقبة السد القطري بالفوز 4 – 3 بركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويلعب الاستقلال ضمن المجموعة الأولى التي تضم الأهلي الإماراتي، والتعاون السعودي، ولوكوموتيف الأوزبكي.

وتغلّب بونيودكور الأوزبكي على مضيفه الجيش القطري 3-1 بركلات الترجيح، وذلك بعد تعادلهما سلبًا في الوقت الأصلي واإضافي، ويلعب بونيودكور ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأهلي السعودي، وذوب أهن الإيراني، والعين.

وكان نادي الفتح قد تغلّب على ناساف الأوزبكي بهدفٍ دون رد، ويلعب النموذجي في المجموعة الثانية التي تضم الاستقلال الإيراني، والجزيرة الإماراتي، ولخويا القطري.