تعرف على تحديث الواتس اب

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

بعدما اطلقت شركة واتساب التحديث الذي ضم ” الحالة” والتي سميت تحت مسمى WhatsApp Status .

جميع مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي عرفوا وبلا شك ان الفكرة طبق الاصل من تطبيق سناب شات بتغيرات متطورة للواتساب.

وعلى الرغم من الجميع ما يرسل من خلال التحديث الجديد من فيديو وصور يبقى متاحا لباقي جهات الاتصال لمدة زمنية قدرها 24 ساعة فقط.

الا ان سمح لمستخدمين التطبيق وضع بعض المستخدمين كمستخدمين غير مهمين وكذلك يمكن حذف جميع الصور والفيديو المرسلة ومحوها من كافه الجهات حتى وان تم مشاهدتها من قبل .

كم اظهر التحديث الاخير ان مدة الفيديو تتجاوز ٣٥ ثانية بخلاف تطبيق السناب شات الذي لا تتجاوز مدة ما يتم بثه ١٠ ثوان وهو ما يجعل الواتساب افضل بكثير من خلال الصلاحيات الممنوحة للمستخدمين .

وتصمن التحديث الاخير ايضا حذف خيار الحالة حيث لم يعد بامكان اي مستخدم وضع حالة معينة مثلا ” انا في اجازة”.