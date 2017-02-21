تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2017 والقنوات الناقلة

بدأت عشرة فرق عربية رحلة البحث عن استعادة الأمجاد ولقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتتويج لأول مرة منذ 2011 .

ووافق الاتحاد الآسيوي، على إقامة مباريات غرب آسيا يومي الاثنين والثلاثاء بدلاً من يومي الثلاثاء والأربعاء، بناء على طلب الاتحادات المحلية، لأن ذلك يتناسب بشكل أكبر مع مواعيد المسابقات المحلية.

ويفتتح عدد من الفرق السعودية مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا. وفي المباراة الأولى على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يلعب الفتح السعودي مع نادي استقلال خوزستان الإيراني وستكون المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت 2 اتش دي والكأس 3 اتش دي بتعليق كل من سوار الذهب وخالد اليوسف على الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت جرينيتش أي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت المملكة.

أما عن القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2017 على النايل سات وعرب سات فهي قناة الكأس الرياضية، وبي ان سبورت.

جدول المباريات