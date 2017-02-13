تعرف على خدمات ومنتجات موبايلي للعملاء بمطارات المملكة

المواطن – الرياض

تُقدم شركة اتحاد اتصالات موبايلي خدماتها لمشتركيها في غالب مطارات المملكة اهتمامًا منها بتقديم مُنتجاتها ولتكون الأقرب من عملائها بشكلٍ أقرب، وبما يتماشى مع استراتيجيّة الاهتمام بالعملاء وما يتوافق مع تواجد الشركة في كافة أنحاء المملكة.

وأكد المدير العام التنفيذي المكلف لمبيعات الأفراد في موبايلي عذبي العقيل أن وجود فروع موبايلي في المطارات يأتي اهتمامًا من الشركة بتقديم منتجاتها الصوتية وخدمات الإنترنت البيانيّة، وتيسير عملية تفعيل الخدمات الإضافية مثل التجوال الدولي للمسافرين، وخدمات السداد المفوتر، إضافةً إلى العمل على توثيق البصمة للقادمين من الدول الأخرى، مما يؤكد على ريادة موبايلي في المنطقة، ويزيد من مستوى التواجد من عملائها، ويفعّل دورها الهام في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، علماً أن موبايلي تتواجد في مطار الملك خالد بالرياض صالة 1 وصالة 5، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة الصالة الشمالية والصالة الجنوبية، ومطار الملك فهد بالدمام وتعمل فروع موبايلي في مطارات المملكة على مدار الساعة.

يُذكر أن موبايلي تُغطي خدمات التجوال الدولي في أكثر من 100 دولةٍ حول العالم تشمل أغلب الوجهات السياحية، كما تمكّن عملاءَها من تفعيل خدمات تجوال الإنترنت عبر الخدمات الذاتية *1100# أو عبر الرد الآلي وكذلك من خلال التواصل مع موظفي رعاية العملاء أو زيارة أحد فروعها المنتشرة في المملكة.