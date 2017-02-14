تعرف على سعر شاشة آيفون 8 المنتظر

المواطن - وكالات

أبرمت شركة أبل اتفاقًا لمدة 3 سنوات مع شركة سامسونج، في أبريل من العام الماضي، لتزويدها بما يصل إلى 100 مليون شاشة OLED.

وكشف تقرير جديد، لموقع The investor الأمريكي، عن أن أبل قررت إضافة 60 مليون شاشة OLED مرنة للعقد بتكلفة 4.3 مليار دولار، استعدادًا لطرح هاتف آيفون 8 المقبل.

وهذا الاتفاق يعني أن سعر الشاشة الواحدة سيبلغ نحو 71 دولارًا، وهو ارتفاع هائل من سعر الشاشات المستخدمة في هاتف آيفون 7 الذي لم يتجاوز سعرها 40 دولارًا، ما يفسر سبب الشائعات المتداولة عن ارتفاع سعر هاتف آيفون 8 وتجاوزه الألف دولار، كما يتوافق مع التسريبات التي ظهرت اليوم بأن سامسونج قررت زيادة إنتاج شاشات OLED لهاتفها المقبل جالاكسي S8 لضمان وجود إمدادات كافية.