تعرف على فائدة التسجيل المبكر في حساب المواطن

المواطن – الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر برنامج “حساب المواطن”، أنه ليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل.

ولكن الوزارة أوضحت أن التسجيل مبكرًا يضمن حصول المتقدم على أول دفعة من البدلات خلال دورة الصرف الأولى في البرنامج إذا كان مستحقًا، أما إذا تم التسجيل في وقتٍ لاحق والحصول على قرار الأهلية، فإنه سيتم الحصول على البدل مع الدفعة اللاحقة لصرف البدلات.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسرة تعد الكيان الرئيسي في تصميم هذا البرنامج، لذا، يتم النظر إلى دخلها مع الأخذ في الاعتبار حالتها المالية وعدد أفرادها، وهنالك معادلة عادلة –سيتم الإعلان عنها لاحقًا– تبيّن كيفية احتساب الدخل، آخذةً بعين الاعتبار أن رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيسي، حيث يتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضًا مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.