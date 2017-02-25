تعرف على مباريات دور الـ 8 في بطولة كأس الملك

المواطن ـ محمد سلام



اكتملت الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتأهل فريق الفيصلي بعد فوزه، اليوم، على الخليج، بهدفين دون رد، في دور الـ 16 من المسابقة.

وأقيم اللقاء على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية بالمجمعة، وأحرز هدفي الفيصلي محمد مجرشي ولويس جوستافو في الدقيقتين 26 و93، فيما جاء هدف الخليج عن طريق أداما فرانسوا في الدقيقة 50.

وينطلق دور الـ 8 من بطولة كأس الملك يوم 2 أبريل المقبل، حيث يلعب الأهلي مع وج، والفيصلي مع العدالة، والاتفاق مع التعاون، والنصر مع الهلال.