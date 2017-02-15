تعرف على نصيب كل منطقة من قروض الصندوق العقاري عبر سكني

المواطن – شريف النشمي – الرياض
أعلن أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن الصندوق أصدر اليوم، 7700 تمويل سكني مدعوم، خلال الدفعة الأولى من حملة سكني.
واحتلت الرياض الصدارة بين المدن والمناطق السعودية التي حصل مواطنوها على التمويل من الصندوق العقاري في المرحلة الأولى من سكني بنصيب 2077 تمويلا تلاها المنطقة الشرقية بنصيب 1148 تمويلا ، ثم مكة المكرمة بنصيب 1041 تمويلا.
وقال المشرف على الصندوق العقاري أنه تم تخصيص 799 تمويلا في القصيم و 716 تمويلا في المدينة المنورة فيما حصلت منطقة عسير على 604 تمويلا ، وتبوك 338 تمويلا وحائل على 263 تمويل ،ومنطقة نجران 212 تمويل.
وحصلت منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف على 180 تمويلا لكل منها على حدة فيما حصلت الباحة على 162 تمويلا
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