تعرف على نصيب كل منطقة من قروض الصندوق العقاري عبر سكني

‏أعلن أيهم اليوسف المشرف العام على ⁧صندوق التنمية العقارية⁩ أن الصندوق أصدر اليوم، 7700 تمويل سكني مدعوم، خلال الدفعة الأولى من حملة ⁧سكني⁩.

واحتلت الرياض الصدارة بين المدن والمناطق السعودية التي حصل مواطنوها على التمويل من الصندوق العقاري في المرحلة الأولى من سكني بنصيب 2077 تمويلا تلاها المنطقة الشرقية بنصيب 1148 تمويلا ، ثم مكة المكرمة بنصيب 1041 تمويلا.

وقال المشرف على الصندوق العقاري أنه تم تخصيص 799 تمويلا في القصيم و 716 تمويلا في المدينة المنورة فيما حصلت منطقة عسير على 604 تمويلا ، وتبوك 338 تمويلا وحائل على 263 تمويل ،ومنطقة نجران 212 تمويل.

وحصلت منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف على 180 تمويلا لكل منها على حدة فيما حصلت الباحة على 162 تمويلا