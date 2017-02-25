تعرف على هاتف بلاك بيري الجديد.. الأقوى في تاريخه

المواطن - وكالات

أعلنت شركة بلاك بيري -عبر صفحتها الرسمية- أن هاتفها المقبل الذي كان يعرف بالاسم الكودي Mercury سيحمل اسم BlackBerry KeyOne، وذلك قبل يوم من انطلاق معرض MWC 2017.

وبحسب موقع phonearena، فيعتبر هاتف بلاك بيري KeyOne هو أحدث وأقوى هواتف الشركة، وهو مزوّد بلوحة مفاتيح QWERTY كاملة، فضلًا عن أقوى بطارية من قبل الشركة.

وأبرز ما يميز الهاتف هو لوحة مفاتيح QWERTY التي تتيح للمستخدم تخصيص كل زر منها للقيام بأمرٍ معين حسب رغبة المستخدم، فضلًا عن دعم الهاتف بعددٍ كبير من مميزات الأمان الخاصة بخدمة رسائل بلاك بيري.

أما عن مواصفات الهاتف، فهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0، وشاشة 4.5 بوصة، بدقة عرض 1620×1080 بيكسل، ومعالج Qualcomm Snapdragon 625 ثماني النواة، وبه ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت، كما يمتلك كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل، وبطارية 3,505 mAh.