تعرف على هداف وترتيب الدوري الإسباني

المواطن – أحمد بيومي

واصل نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة كاملة، وتمكن نادي برشلونة الإسباني بطل الدوري للموسم الماضي من مواصلة مطاردة النادي الملكي بعدما نجح في سحق اتلتيك بلباو بثلاثية اليوم وحل في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وجاء نادي إشبيلية العنيد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة ويتبقى له مباراة غداً، حيث حل نادي اتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 36 نقطة كاملة حيث تمكن من تحقيق عشرة انتصارات وستة تعادلات حتى الآن، وحل نادي ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 35 نقطة ونجح في تحقيق 11 انتصاراً وتعادلين في الموسم الحالي.

كما شهد الدوري الإسباني تذيل عدد من الفرق الكبيرة، حيث حل نادي غرناطة في قاع الدوري برصيد 10 نقاط فقط حيث حقق انتصاراً وحيداً حتى الآن، وحل نادي أوساسونا في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط أيضاً ، وحل نادي سبورتينغ خيخون في المركز قبل قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

أما بالنسبة لقائمة الهدافين فجاء اللاعب الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي في صدارة هدافي الليغا الإسبانية برصيد 16 هدفاً، وحل اللاعب لويس سواريز لاعب نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 هدفاً أيضاً، وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من احتلال المركز الثالث برصيد 13 هدفاً.