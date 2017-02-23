تعرف على وصية عمر عبدالرحمن قبل وفاته

المواطن – القاهرة

طويت بالأمس رحلة عمر عبدالرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، بعد أن توفي في محبسه الانفرادي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم نقله للقاهرة ليوارى الثرى في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية.

و عمر عبدالرحمن له مجموعة من المؤلفات، وكان معارضاً سياسياً لنظام الحكم في مصر، اعتقل في الولايات المتحدة وكان يقضي فيها عقوبة السجن المؤبد بتهمة التآمر في قضية تفجيرات نيويورك سنة 1993، التهم نفاها عمر عبدالرحمن عن نفسه.

وتوفي عمر عبدالرحمن يوم السبت الماضي في الحبس الانفرادي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة، بعد تردي حالته الصحية، حيث كان يعاني من داء السكري ومرض الشريان التاجي فضلاً عن إصابته بالسرطان.

وأوصى قبل وفاته أن يُدفن في مسقط رأسه في محافظة الدقهلية شمال مصر، حسب ما أكد نجله خلال العديد من المقابلات التليفزيونية.

وكانت واشنطن قد أعلنت السبت الماضي أن عبد الرحمن توفي لأسباب طبيعية في مركز طبي اتحادي بمجمع سجون اتحادي في بوتنر بولاية كارولينا.