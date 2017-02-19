تعرّض السويد لاعتداء يدفع للتساؤل “ماذا دخّن ترامب؟!”

المواطن - وكالات

علّق رئيس الوزراء السويدي السابق، كارل بيلت، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص تعرّض السويد لاعتداء، قائلًا بتهكّم: “ماذا دخّن ترامب؟”.

وقال ترامب في خطابٍ بفلوريدا أمام أنصاره، مساء أمس، السبت، إن السويد -البلد المضياف للاجئين- تعرّض لاعتداء، ليتبيّن عدم صحة ذلك.

وتابع ترامب: “انظروا إلى ما يحدث في ألمانيا، انظروا إلى ما حدث مساء أمس، الجمعة، في السويد.. السويد، من كان يصدق ذلك؟.. لقد استقبلوا عددًا كبيرًا من اللاجئين، والآن، باتت لديهم مشاكل ما كانت تخطر في بالهم”.

وطالبت وزارة الخارجية السويدية من سفارتها في واشنطن الاستفسار عن الأمر، وقالت كاترينا أكسلسون، المتحدثة باسم الوزارة، لفرانس برس: “لقد اتّصلنا بوزارة الخارجية الأمريكية للحصول على إيضاح”.