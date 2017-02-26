تعرّف على السوق الموازية وشروط التداول فيها

المواطن – الرياض

أطلقت شركة السوق المالية السعودية “تداول”، اليوم، السوق الموازية “نمو”، وذلك بعد اكتمال قواعد التسجيل والإدراج فيها.

ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.

وقالت ” تداول ” إن “نمو” يشكل سوقاً جديداً بمعايير أكثر مرونة، كما أن الاستثمار في

“نمو”، السوق الموازية، مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية.

متطلبات الطرح:

يتم الطرح على المستثمرين المؤهلين وفقاً للشروط أدناه ومن ثم تتم عملية الإدراج:

يجب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية، أو شركة مساهمة مملوك غالبية رأس مالها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس

القيمة السوقية للشركة 10 ملايين ريال كحد أدنى.

20% على الأقل من الأسهم مملوكة من قبل الجمهور، بما لا يزيد عن 5% لكل مستثمر

نشاط تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل

تعيين مستشار مالي «الزامي»، تعيين مستشار قانوني «اختياري»

قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة

قوائم مالية ربعية مراجعة

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

لا يوجد متطلب لربحية الشركة

حظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج

أن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال.

فرصة جديدة

وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.

وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات مما سيعزز بدوره من ثقة عملاءها والمستثمرين فيها.

فئات المستثمرين

يذكر أن تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات “المستثمرين المؤهلين” وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرين الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في ” نمو” من خلال الصناديق الاستثمارية والتي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.