تعرّف على تشكيلة الجولة 18 من دوري جميل !

المواطن ـ محمد سلام

استحوذ لاعبو نادي الهلال على معظم الأسماء في التشكيلة المثالية للجولة 18 من دوري جميل للمحترفين، والتي كشف عنها موقع الإحصائيات والأرقام العالمي “أوبتا”.وكانت الجولة قد اختتمت يوم الأحد بفوز الرائد على الباطن بهدفين لهدف، وشهدت التشكيلة استحواذاً هلالياً كبيراً على التشكيلة، حيث ضمت أربعة لاعبين من الهلال واثنين من الاتحاد والقادسية وتوزعت بلاعب من النصر والشباب والرائد.

وجاءت التشكيلة كتالي:

حارس المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: ياسر الشهراني – عبدالمحسن فلاته – عبدالله مادو – محمد البريك

خط الوسط: بيسمارك فيريرا – عبدالله عطيف – سلمان الفرج – كاروس فلاينويفا

خط الهجوم: محمد بن يطو – إسماعيل بنقورا