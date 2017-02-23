تعرّف على سعر ساعة Dot الذكية للمكفوفين

المواطن - وكالات

قال تقرير جديد: إن ساعة Dot الذكية المصممة للمكفوفين سيتم بيعها بداية من شهر “مارس” المقبل وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من التطوير، حيث تعتمد الساعة الذكية الجديدة على طريقة برايل التقليدية، مع واجهة تمتلك عدد من النقاط البارزة لتوصيل الرسائل والإرشادات لمرتديها.

وبحسب موقع ibtimes البريطاني، فإن الساعة التي تم تطويرها من قبل شركة ناشئة تحمل نفس الاسم، تستخدم تقنية فريدة من نوعها تعتمد على حاسة اللمس من خلال وجود جهاز يستخدم لعرض نظام برايل يتكون من سلسلة من النقاط التي تصل إلى أربعة أحرف يسهل التبديل بينها، مما يسمح لمقتني الساعة قراءة الرسائل التي يتلقونها على هواتفهم الذكية.

ولكن يجب أن تتم مزامنة الساعة مع الهاتف الذكي باستخدام تقنية البلوتوث، كما يمكن التحكم في معدل التحديث لعرض الأحرف بسرعة متفاوتة، وقد تم تدعيمها بمنبه وتطبيق للدردشة وبلوتوث ونظام ملاحة، بالإضافة إلى بطارية قوية يمكنها الصمود 10 ساعات متواصلة أي نحو 5 أيام.

وفي الساعة زرَّين للإدخال في الجانب، حيث يمكن للمستخدمين من خلالهما قبول المكالمات واستقبال الرسائل وغيرها، فيما تسعى الشركة لشحن 100 ألف نسخة من ساعتها الذكية خلال 2017، وكانت الشركة قد تلقت ما يصل إلى 60 ألف طلب حجز مسبق للجهاز والذي سيكون متاحاً بحوالي 300 دولار.