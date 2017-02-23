تعرّف على مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة !

المواطن ـ محمد سلام

يلتقي اليوم فريقا النصر والنهضة في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير محمد بن فهد، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 19.55 وتنقله قناة “mbc pro sport 1” بتعليق عبدالله المحيسن.

وعلى الصعيد الأوروبي، تقام اليوم مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يلعب روما مع فياريال في تمام الساعة 21.00 وتنقل قناة “بي ان سبورت 1” المباراة بتعليق محمد بركات.

ويلعب في تمام الساعة 23.05 توتنهام الإنجليزي مع جينت البلجيكي، وتنقل “بي إن سبورت 1” اللقاء بتعليق حسن عيدروس، وفي ذات التوقيت يلعب فيورنتينا الإيطالي مع بروسيا مونشنجلادباغ الألماني وتنقل “بي إن سبورت 4” المباراة بتعليق عبدالقادر الشنيوني.

وإليكم جدول باقي المباريات