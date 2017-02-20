تعليقاً على #امير_الشرقيه_انا_المسوول‎.. مغردون: رأس الهرم الشجاعة

المواطن – فهد الحشام – الدمام

تفاعل مئات المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ، أثناء اجتماع سموه يوم أمس مع قيادات المنطقة الشرقية للاطلاع على وضع المنطقة بعد الأمطار التي شهدتها الشرقية مؤخراً.

وجاء في تصريحات سموه أن المواطن دوماً على حق .. وله الحق .. وأن هذا الاجتماع ليس للتبرير ، بل لمعرفة تفاصيل ما حدث .. وأن سموه أدى القسم ليكون مخلصاً لوطنه وللعمل على خدمة المواطن والمقيم ، أما التصريح الذي شهد أكثر تفاعل فهو تحمل سموه المسؤولية عما حدث ويحدث بالمنطقة الشرقية ، حيث أطلق المغردون وسم “أمير الشرقية أنا المسؤول”.

وعلق أبو راكان العجمي بقوله: “ونعم يا ولد نايف وانت قد المسؤولية”.

وقال فيصل: “أول خطوات الحلول الاعتراف بالمشكلة ، تعبنا من المسؤولين وتبريراتهم ! اعتراف سمو الأمير وهو على رأس الهرم شجاعة”.

وغرد فهد الحربي: “كلام كبير لا يقوله إلا شجاع ليت بعض الوزراء والمسؤولين والكثير من المقاولين يتعلمون الأمانة والصدق من الأمير”.

وقالت سعاد الشمري : “مرحلة جديدة جميلة من وعي المسؤول ، أتى دور الوزراء وأمناء المناطق ولو فعلت قضايا التعويض ع المسؤولين الوطن إلى خير” .

وكتبت سارة آل راجح: “حدثني عن نزاهة وشجاعة المسؤول (احدثك عن سعود بن نايف ) .. رحم الله من رباك وأسكنه فسيح جناته”.

الجدير ذكره أن المنطقة الشرقية شهدت مؤخراً أمطاراً متواصلة أسفرت عن أضرار مادية وتلفيات وغرق العديد من الشوارع والأحياء السكنية والقطاعات.