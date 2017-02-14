تعليق الدراسة بتعليم وجامعة وتقنية الباحة قبل الدوام بدقائق

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

علقت أغلب مكاتب تعليم الباحة الدراسة قبيل البدء في الدوام لهذا اليوم باستثناء مكتب العقيق الذي لم تُعلق به الدراسة برغم تلبد السماء بالغيوم وتعليق الجامعة للدوام في المدينة الجامعية وهي بالعقيق.

كما عُلقت الدراسة بجميع كليات جامعة الباحة باستثناء العلوم والآداب في المخواة وقلوة.

وتم أيضاً تعليق التدريب في الكلية التقنية للبنين والبنات والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة.

واستاء الكثير من أولياء الأمور من تأخر التعليق إلى ما بعد الساعة السادسة والنصف في بعض المكاتب ما أدى لخروج الطلاب من منازلهم ثم العودة من منتصف الطريق أو من المدارس ، كما أن بعض طلاب الجامعة قد توجهوا من بلجرشي للباحة وأتى التعليق بعد انتصاف طريقهم، خصوصاً أنه منذ مساء البارحة والمطر يهطل بغزارة والضباب الكثيف يحد كثيراً من مستوى الرؤية.





