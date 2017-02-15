تعليق الدراسة بقرار من وزير التعليم أبرز مطالب المغردين

المواطن – الرياض

طالب العديد من المغردين وزيرَ التعليم الدكتور أحمد العيسى بإصدار قرار فيما يخص تعليق الدراسة لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها المناطق المختلفة في المملكة.

وقال المغردون إن قرار تعليق الدراسة في كل منطقة يخص مديرية التعليم، وهو الأمر الذي يجعل بعض الإدارات تتردد في تعليق الدراسة؛ انتظاراً لمبادرة إدارات أخرى، أما صدور القرار من وزير التعليم سيسهم في حل مسألة التردد في اتخاذ القرار.

وكانت عدة مناطق قد تعرضت لحالة جوية شديدة خلال الأمس واليوم أدت إلى تعليق الدراسة في مدارسها، فيما يتوقع البعض استمرار الحالة الجوية إلى الجمعة المقبلة، داعين إلى استمرار تعليق الدراسة بقرار من وزير التعليم في كل مدارس المملكة.

وكان تعليم عسير قد أعلن أمس تعليق الدراسة في جميع مدارس البنين والبنات في المنطقة اليوم بسبب الأحوال الجوية وهو الأمر الذي تكرر في مناطق من بينها الباحة والشرقية.

كما قررت بعض الجامعات من بينها جامعة الملك خالد وجامعة الباحة تعليق الدراسة اليوم بسبب الأحوال الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وتكون الضباب على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة.