تعليق الدراسة والتدريب في أغلب قطاعات وكليات الباحة

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

اعلن تعليم الباحة استمرار تعليق الدراسة اليوم الخميس في قطاع الوسط ومحافظة بلجرشي ومحافظة المندق مع استمرار الدراسة في المحافظات الأخرى.

كما علقت جامعة الباحة الدراسة في كل من المدينة الجامعية بالعقيق، والمجمع الأكاديمي للبنات ببهر وشهبة، وكلية التربية، وكلية الهندسة، إضافة إلى كلية العلوم والآداب بالمندق وبلجرشي؛ في حين تستمر الدراسة في كلّ من كلية العلوم والآداب في المخواة وقلوة.

وكذلك تم‏ تعليق التدريب اليوم الخميس بالكلية التقنية للبنين والبنات في قطاع الوسط ومحافظة بلجرشي ومحافظة المندق مع استمرار التدريب في المخواة .

الجدير ذكره أن الأمطار لاتزال تهطل على المنطقة والضباب الكثيف يخيم على الأجواء ويحد كثيراً من مدى الرؤية

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