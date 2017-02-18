تعليق الرحلات من وإلى محطة الدمام

المواطن - الدمام

علقت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية جميع رحلاتها من وإلى محطة الدمام حتى يوم الخميس المقبل.

وأكدت الخطوط الحديدية، اليوم، أن تعليق الرحلات يأتي على خلفية الحادث الذي تعرّض له أحد قطاراتها فجر أمس، الجمعة.

وأوضحت أن رحلات “الرياض – الهفوف” والعكس سيتم استئنافها اعتبارًا من غد، الأحد.

وكان حادث قطار الركاب رقم 14 -المتجه من الرياض إلى الدمام- قد وقع عند الساعة الواحدة صباح أمس، الجمعة، وتسبب في إصابة 18 راكبًا، وذلك بسبب سيول شديدة منقولة بخلاف مجراها الطبيعي، حيث جرفت جزءًا من الخط الحديد عند الكيلو 10 قرب الدمام، ما أدى إلى جنوح القطار عن خطه، وانفصال العربات بعضها عن بعض، وانقلاب العربة رقم 5.