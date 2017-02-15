تعليق_الدراسة بجامعة الباحة اليوم

المواطن - واس

علّقت جامعة الباحة الدراسة، اليوم ، في كلٍ من المدينة الجامعية في العقيق، والمجمع الأكاديمي للبنات ببهر وشهبة، وكلية التربية، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى كلية العلوم والآداب في المندق وبالجرشي.

وأوضح مدير جامعة الباحة المكلف، الدكتور عبد الله بن محمد الزهراني، أن تعليق الدراسة جاء حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على تقلّبات الأحوال الجوية، ومعطيات ما تقدّمه تقارير المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن الدراسة مستمرة في كلٍ من كلية العلوم والآداب في المخواة وقلوة.