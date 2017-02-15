#تعليق_الدراسة بجامعة الباحة اليوم

#تعليق_الدراسة بجامعة الباحة اليوم

2017/02/15
الساعة 12:27 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
270
0
طباعة
مبنى جامعة الباحة
المواطن - واس

علّقت جامعة الباحة الدراسة، اليوم ، في كلٍ من المدينة الجامعية في العقيق، والمجمع الأكاديمي للبنات ببهر وشهبة، وكلية التربية، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى كلية العلوم والآداب في المندق وبالجرشي.
وأوضح مدير جامعة الباحة المكلف، الدكتور عبد الله بن محمد الزهراني، أن تعليق الدراسة جاء حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على تقلّبات الأحوال الجوية، ومعطيات ما تقدّمه تقارير المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن الدراسة مستمرة في كلٍ من كلية العلوم والآداب في المخواة وقلوة.

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. السيول تجرف سيارة طالب بجامعة الملك خالد.. وزملاؤه ينقذوه