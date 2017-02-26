تعليم الشرقية يباشر صيانة 130 مدرسة تضررت جراء الأمطار

المواطن – نوف العايد – الشرقية

تدخلت فرق الصيانة والتشغيل بتعليم الشرقية لمتابعة 130 مدرسة والتأكد من صيانتها والعمل على إصلاح بعض الآثار البسيطة التي نتجت عن كميات الأمطار الكثيفة التي انهمرت على المنطقة مؤخراً.

وأوضح المتحدث الإعلامي للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص في تصريح لـ” المواطن ” أن الفرق باشرت مهامها للتأكد من سلامة الكهرباء والعمل على إزالة المياه الراكدة ومعالجة التسربات وفتح مجاري المياه حيث تم في اليوم الأول الأحد الماضي، تعليق الدراسة عن 8 مدارس.

وأضاف أنه تم إرجاع وفتح البقية وكل ذلك أسبابه ليست صيانة أو خللاً بالمدارس إنما كثافة المياه الراكدة في الشوارع المحيطة بالمدارس حالت دون فتحها حيث يتم التعاون المباشر مع الجهات المعنية في عملية شفط هذه المياه .

وكشف الباحص أن لدى تعليم الشرقية جاهزية في التعامل مع حالات الطوارئ داخل المرافق التعليمية حيث هناك إدارة معنية برسم الخطط للتعامل مع هذه الحالات وهي إدارة الأمن والسلامة المدرسية حيث تقوم بتطبيق وتنفيذ وسائل الحفاظ على أمن وسلامة طالبات وطلاب التعليم وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة للتعليم.

وأكد الباحص أن محور أمن وسلامة ارواح الطلاب والطالبات محك رئيسي وأولوية قصوى نسعى جاهدين لتحقيقها مع إلزامية وتوفير أدواتها وتأمينها بحيث تكون لدى تلك المدارس الجاهزية الكاملة والاستعداد لمواجهة الطوارئ ودرء أي مكروه عن فلذات الأكباد لا قدر الله .

وأضاف أن هناك لجاناً في كافة المدارس تقوم باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لكافة الطلاب والطالبات وذلك في حالات الطوارئ على أن تكون مهمة هذه اللجان التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في المنطقة والمحافظة التي تقع فيها المدرسة.

كذلك تقوم بإعداد الخطط والبرامج اللازمة وتنفيذها وفق ما تتطلبه حالات الطوارئ والاختصاصات ومن هذه التدابير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبصير الطلاب بظروف الطوارئ والمتمثلة في تنمية وعيهم ومهاراتهم للتعامل معها كالزلازل والبراكين والحرائق والسيول والتغيرات الجوية الخطيرة وغيرها من حالات الطوارئ لوقايتهم من مخاطرها قبل حدوثها واتخاذ التدابير اللازمة أثناء وبعد وقوعها بما يحقق لهم الأمن والسلامة نفسياً واجتماعياً وصحياً كذلك تعزيز خدمات إرشاد الأزمات والطوارئ .