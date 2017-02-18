تعليم الشرقية يفوض مديري مكاتب التعليم بتعليق الدراسة

المواطن_ نوف العايد_ الخفجي

أصدرت الإدارة العامة للتعليم في الشرقية قرارًا يقضي بتفويض مديري مكاتب التعليم بالمنطقة بتعليق الدراسة للمدارس التي تضرّرت من هطول الأمطار الغزيرة.

وأكد المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، في تصريحٍ لـ “المواطن“، أن الإدارة العامة للتعليم أصدرت قرارًا يقضي بتفويض مديري مكاتب التعليم بالمنطقة بتعليق الدراسة للمدارس التي تضرّرت من هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، مما قد يعيق مواصلة اليوم الدراسي.

وأضاف: “ذلك لضمان سير اليوم الدراسي بشكلٍ انسيابي، والتواصل مع القيادات المدرسية بالشأن نفسه بعد التأكّد من صعوبة الدراسة فعليًا غدًا، وبما يحفظ سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

وشدّد على ضرورة التواصل المستمر مع الجهات المختصة لعلاج أي مشكلة تعيق انتظام العمل أو تشكّل خطورة.

وأشار الباحص إلى أن مدير عام التعليم، الدكتور عبد الرحمن المديرس، وجّه بسرعة متابعة أوضاع المدارس خلال اليومين الماضيين، وإبلاغ فرق الصيانة فورًا بالحالات الطارئة حتى تتمكّن من تقديم الدعم والمساندة، علمًا بأن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومعالجة الحالات.

وقال إنه يمكن في الحالات القصوى الاستعانة بالجهات المساندة الأخرى، مثل مصلحة المياه والبلديات.