تعليم الطائف ينفي إغلاق 800 مدرسة

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

نفى تعليم الطائف الأخبار المتداولة حول اعتزام الإدارة إغلاق ونقل 800 مدرسة العام المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الطائف المشرف التربوي عبدالله الزهراني أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لإغلاق 800 مدرسة العام المقبل، غير صحيح وعارٍ من الصحة تماماً.

وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مساء أمس خبراً عن عزم إدارة تعليم الطائف نقل 800 مدرسة بالمحافظة العام المقبل، ولاقى هذا الخبر انتشاراً واسعاً بين أوساط الميدان التربوي.