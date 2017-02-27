تعليم بيشة يدرب 100 قائد وقائدة للتعامل مع قضايا المعلمين

المواطن- نواف آل مثاعي- بيشة

أقامت إدارة قضايا شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية اليوم، الإثنين، برنامجًا تدريبيًا لـ 100 من قائدي وقائدات المدارس، وذلك في المركز الثقافي، حيث نفّذه مدير الإدارة عبد الله بن ضافي ومشرف قضايا المعلمين محمد إبراهيم الغامدي.

وتضمّن البرنامج تدريب المستفيدين الحاضرين والمستفيدات -عبر الدائرة الصوتية- على طرق التعامل مع المعلمين، والأنماط المتعددة للشخصيات وسبل التأثير فيها، وعلى مهارات وطرق تفعيل العلاقات الإنسانية في الميدان التربوي، وبيان الطرق المثلى لعلاج مشاكل المعلمين ومنسوبي المدرسة.

وتضمن البرنامج تقديم عروض مرئية استعرضت أهم لوائح وأنظمة العمل التعليمي، ولوائح الخدمة المدنية.

وقدّمت خلال البرنامج سبل وقاية الميدان من المشاكل من خلال إكساب قادة وقائدات المدارس العديد من المهارات التي تحقق هذه الأهداف، كما تم تقديم شهادات الشكر والحضور للمشاركين والمشاركات في نهاية البرنامج.

وأشرف على البرنامج مدير قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، ومساعدته أ.حصة الشهري، ومشرفو ومشرفات قضايا المعلمين في الإدارة ومكاتب التعليم.