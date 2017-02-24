تعليم رفحاء يطبق معايير الجودة ‏”iso-9001-2015″

المواطن – شريف النشمي – رفحاء

بدأ مكتب التعليم بمحافظة رفحاء مؤخرًا تطبيق مشروع نظام إدارة الجودة، وشمل المشروع: مكتب التعليم، ومدرسة ثانوية رفحاء للبنين، والثانوية الأولى للبنات، سعيًا من إدارة المكتب للحصول على أحدث شهادة في الأيزو العالمية “ios-9001-2015” ليكون من أوائل مكاتب التعليم الذي يسعى إلى الحصول عليها في المنطقة الشمالية، ويطبق الآيزو في إصدارها الإلكتروني الحديث على مستوى المملكة.

وأوضح مدير مكتب التعليم برفحاء، ذياب الدخيل، صاحب هذه المبادرة على مستوى المنطقة الشمالية، أن تلك الخطوة جاءت انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم، والمرتبطة بأهداف رؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020، وأبرزها تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، ونشر ثقافة الجودة في الميدان التربوي.

وبيّن الدخيل أن مدير التعليم، عبد الرحمن القريشي، بارك هذه المبادرة، وعمل على تذليل المعوقات، وتقديم الدعم، والتحفيز لتحويلها من مجرد فكرة إلى عملٍ على أرض الواقع على مستوى المنطقة، وذلك بإشراف إدارة الجودة الشاملة بالمنطقة.

وأشاد “الدخيل” بجهود مساعد مديرة الجودة بالمنطقة ماجد الرويلي، ومدير مشروع تطبيق نظام الآيزو “2015-9001” بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشار إلى أن التوقيع تم مع مؤسسة “نحو التغيير” الرائدة في مجال منح شهادة الآيزو العالمية لنظام إدارة الجودة الشاملة.

وختم الدخيل بتقديم شكره لشركاء نظام الجودة، وهم: مركز تمكين القيادات، وجمعية رؤوم، وبلدية رفحاء، ومكتب الدعوة، ولجنة التنمية بطلعة التمياط، ولجنة التنمية برفحاء، كما عبّر عن شكره وتقديره للمدرب القدير عبد الله الشمري الذي بادر باستعداده لتدريب الشركاء من الجهات الخيرية برفحاء على نظام إدارة الجودة مجانًا.

ويشار إلى أن خبير الجودة، المستشار عبد الله الشمري، هو المدرب المعتمد من الأكادمية الدولية (INTRAC)، وعضو الجودة الأمريكية، ومحترف برامج ومشاريع الجودة في بريطانيا، كما أنه حاصل على الحزام الأخضر في الجودة SIX SIGMA، ومستشار الجودة في تعليم تبوك.

ونفّذ الشمري دورات تدريبية لفرق العمل بمكتب التعليم، وقسم الشؤون التعليمية بنات، وثانوية رفحاء للبنين، والثانوية الأولى بنات، كما أنهى المرحلة الأولى، وقدّم عبد الله الشمري شكره لمدير المكتب وفرق العمل على ما وجده من تفاعلٍ، وحماس، ورؤية، ودافعية، وفكر لتطبيق الجودة، وكذلك الحفاوة في الاستقبال، وحسن تنظيم للعمل، وسوف يستمر العمل على مدار 4 شهور ليتم بعدها جلب الشركة المانحة للآيزو لمراجعة العمل، والتنفيذ، وإصدار شهادة المنح في حال تم تنفيذ جميع المتطلبات والاختبار العملي.