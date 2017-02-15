تعليم صبيا يتجاهل #تعليق_الدراسة.. وأولياء الأمور يناشدون

المواطن- جازان

ما زال تعليم محافظة صبيا يتجاهل تعليق الدراسة، وتحديدًا في محافظة الدرب وما جاورها، وذلك في إشارةٍ واضحة لعدم اهتمامه بحياة منسوبيه من معلمين ومعلمات، وطلاب وطالبات، وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم.

ووثّقت صحيفة “المواطن“، صباح اليوم، عبور المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم عبر أحد الأودية بوسط محافظة الدرب، بالرغم من أن الجهات المعنية قامت بوضع “عقوم” على أطراف الوادي لمنع المركبات من العبور، ومع ذلك، لم يتم تعليق الدراسة نهائيًا، حيث إن بعضهم اضطر إلى الذهاب عبر طرق أخرى مجازفين بحياتهم وحياة فلذات أكبادهم.

واستنكر ذوو الطلاب والطالبات عدم تعليق الدراسة من قبل تعليم صبيا، وتجاهله لأوضاع الحالة المطرية التي شهدتها جميع مناطق المملكة.