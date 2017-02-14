تعليم محايل رداً على مواطن يتهم تعليم بارق بالمحسوبية: غير صحيح

المواطن – محايل

تفاعلت إدارة التعليم في محايل عسير مع ما نشرته “المواطن” بعنوان “مواطن يتهم تعليم بارق بالمحسوبية وظلم شقيقته المعلمة”، بإحدى ابتدائيات البنات التابعة لتعليم بارق.

وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة محايل في خطاب لـ”المواطن” : “نفيدكم بأنه بتوجيه منا تم زيارة المدرسة من قبل مشرفة المتابعة النسائية للتحقيق عما تضمنته شكوى شقيق المعلمة، واتضح من خلال التقرير أنه لم يقع على المعلمة أي مما تضمنته شكوى شقيق المعلمة، واتضخ أنه لم يقع عليها أي ظلم كما يدعي، علماً أنه أُسند لكل معلمة تخصصها، من قِبل المشرفات التربويات”.

وأضافت إدارة تعليم محايل : “رأت مشرفة اللغة العربية أثناء زيارتها الإشرافية أن يسند لكل معلمة تخصصها ، ,كذلك المساعدة المكلفة بعمل القائدة ، وحيث إن المعلمة رفضت العلم بما أسند إليها، حتى تاريخه، فسوف يتخذ الإجراء المناسب حسب النظام”.