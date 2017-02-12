تغريم 48 منشأة وإغلاق 11 مصنعاً مخالفاً للاشتراطات البيئية

المواطن – الرياض

غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 48 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

كما تم إغلاق 11 مصنعاً في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، تبوك، والمناطق الجنوبية.

وتهدف حملات الهيئة التفتيشية التي شملت مصانع للمنتجات الخرسانية والألومنيوم والزجاج و البلاستيك، كذلك مصانع تكرير الزيوت والخدمات الصناعية والكسارات, إلى تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية التي تضمن صَون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.