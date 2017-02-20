تفاصيل إطلاق النار على موكب رئيس الوزراء الليبي

نجا رئيس الوزراء فايز السراج من محاولة للاغتيال اليوم عقب تعرُّض موكبه لإطلاق نار في العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية أشرف الثلثي: إن موكب السراج تعرض لإطلاق نار كثيف بينما كان في حي أبو سليم بالعاصمة بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان برفقة رئيس الوزراء في الموكب مسؤولون رفيعو المستوى، منهم قائد الحرس الوطني نجمي الناكوع.

وكانت جميع المركبات في الموكب مصفحة. وأفاد المتحدث باسم الحكومة بأن السلطات بدأت التحقيق في الحادث.

ويرأس السراج الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ويحاول خلق حالة من الوحدة والتوازن في البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني.