تفاصيل الاعتداء على النائب مسلم البراك داخل محبسه بالكويت

تحقيق عاجل
بدوره وجه وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح الصباح، بفتح تحقيق عاجل حول الحادث، الذي تعرض له مسلم البراك داخل محبسه، وطالب بالكشف عن تفاصيل الاعتداء.
من هو البراك
اسمه بالكامل مسلم محمد حمد ناصر البراك عضو سابق في مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الانتخابية الرابعة وعضو في كتلة العمل الشعبي.
ومسلم البراك هو ابن العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي محمد حمد البراك، وكان قد حطم الرقم القياسي في آخر انتخابات شارك بها كمرشح عن الدائرة الرابعة وحصل على 31020 صوتاً في إنتخابات 2012 ويعتبر هذا الرقم تاريخياً لم يحصده اي مرشح على مر تاريخ البرلمان الكويتي.
شبهة العمد
من جانبه ألمح المحامي محمد الجاسم إلى أن الاعتداء على البراك ربما يكون مدبراً ، مشيراً إلى أن النزيل الذي قام بالاعتداء تم نقله للسجن رقم ١ قبل أيام قليلة ، وبحسب شهادة عدد من النزلاء كان يتردد على المنطقة التي يفضلها البراك في وقت الاستراحة.
يذكر أن النائب السابق مسلم البراك دخل السجن على خلفية قيادته لعدد من المظاهرات ضد قرار الصوت الواحد بمجلس الأمة، مما تسبب في ملاحقته ودخوله السجن.