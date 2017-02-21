تفاصيل جديدة عن وفاة سفير روسيا فيتالي تشوركين

المواطن – وكالات

شغلت واقعة وفاة سفير روسيا ومندوبها الدائم بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين اهتمامات وكالات الأنباء والصحف والمحللين، خاصة أن البعض تكهن أن تكون هناك شبهة قتل مثلما حدث في واقعة سفير روسيا في تركيا قبل أسابيع.

إلا أن تفاصيل الوفاة – كما أعلنت عنها صحيفة أمريكية – كانت طبيعية، وتعود لمشاكل كان يعاني منها تشوركين في القلب.

وقالت نيويورك بوست إن سفير روسيا فيتالي تشوركين توفي إثر أزمة قلبية، وفشلت محاولات إسعافه بعد تردي حالته الصحية بالأمس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن السفير الروسي كان في مقر السفارة الروسية، عندما شعر بحالة من الألم في الصدر، صباح أمس، ثم فقد الوعي وتوقف القلب وفشلت محاولات إنقاذه داخل أحد مستشفيات نيويورك، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.