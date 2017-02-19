تفاصيل كارثية حول غرق طفل بغرفة الصرف الصحي بتبوك

المواطن - عبد الرحمن دياب

أكدت والدة الطفل الذي غرق في إحدى غرف الصرف الصحي في تبوك، مرام الخريصي، أنها لا تعلم المسؤول عن الحادث، وهل هي إدارة البلدية في ضباء، أو الدفاع المدني، أو الهلال الأحمر؟

وأوضحت، في مداخلةٍ هاتفية مع برنامج “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، أن ابنها كان يبلغ من العمر 8 سنوات، وخرج لصلاة المغرب في سكن ميناء ضباء، لكنه لم يعد لها إلّا جثة هامدة، مضيفة -وهي تبكي- أنها كانت حريصة على ابنها، ولم تكن مهملة معه.

وكشفت عن أن الدفاع المدني أخذ فترة حتى وصل إلى ابنها، ولم يكن مع الفرق أي كشّاف ضوئي أو سلّم، وأيضًا لم يستطع شفط المياه لعدم وجود آلية بحوزته، كما رفضت الفرق -في البداية- إرسال أي غوّاص لانتشال الطفل على حد قولها .

وشدّدت على أنه يوجد تقاعسًا شديدًا من الدفاع المدني، حتى أن مواطنًا نزل بنفسه وانتشل ابنها أمام نظر الدفاع المدني.