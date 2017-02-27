تفاصيل مفاجأة تخص قضية مدرس قطع أذن طفل

المواطن - عبد الرحمن دياب

قال خال الطالب المعنّف -الذي قطع أذنه مدرس-، الحسين مدخلي، إن إصابة الطالب عولجت بـ 6 غرز في أذنه، موضحًا أن المدرس الذي اعتدى عليه هو الذي نقله للمكتب الصحي بنفسه.

وأضاف -في مداخلةٍ هاتفية ببرنامج “يا هلا” المذاع على شاشة “روتانا خليجية”- أن أسرة الطالب لا تعلم سبب الاعتداء الوحشي من المدرس، مضيفًا أن الطالب شاغب داخل الفصل، ولكن “مهما كان حجم المشاغبة، فلا يمكن أن يصل العقاب عليه إلى هذه الدرجة”.

ولفت إلى أن الأسرة تنتظر نتائج لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للتحقيق في الواقعة.