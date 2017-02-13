تفتيش “مصلين” يقود لإحباط مؤامرة لاغتيال رئيس غامبيا الجديد

المواطن - وكالات

وجد مع جندي كان عنصراً في حرس الرئيس الغامبي السابق، يحيى جامع الذي أجبر على المنفى، سلاح ناري في مسجد ببانغول كان فيه الرئيس الغامبي أداما بارو، بحسب قوة غرب إفريقيا في غامبيا.

وكشف بيان للقوة أمس الأحد عن أنه “خلال صلاة الجمعة في العاشر من فبراير2017 في مسجد الملك فهد ببانجول والتي شارك فيها فخامة السيد أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، اتخذت القوة تدابير أمنية بموجب التفويض الممنوح لها”.

وأشار البيان إلى أنه “أثناء تفتيش المصلين الذي تولاه عناصر فرقة الدرك الوطني السنغالي، عثر لدى المسمى بوبكر نجي على مسدس آلي من نوع “حلوان” عيار 9 ملم مع خزان ملقم بثماني خراطيش من الرصاص الحي”.

وأردف “أن الشخص الموقوف المولود في الأول من يناير 1985 بمدينة دارو بغامبيا، صرح بأنه عسكري في القوات المسلحة الغامبية وكان عنصراً في الحرس الشخصي للرئيس السابق يحيى جامع”.