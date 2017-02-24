تقرير شوري: ما هي مبررات “الإسكان” للمنجزات الضئيلة؟

المواطن ـ الرياض

وصفت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، إنجازات وزارة الإسكان، بأنها “ضئيلة جداً”، وطالبتها بتقديم مبررات عن أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء تلك المشاريع في مواعيدها.

ورأت اللجنة، في تقرير لها، يدخل مناقشة المجلس يوم 6 جمادى الآخرة المقبل، أنّه “لم تتجاوز الوزارة بعض القضايا المساندة لمهمتها الأساسية، وتحديداً زيادة عدد الموظفين لإشغال الوظائف الشاغرة وتجهيز الأراضي”.

وانتقد التقرير “عدم تسليم المواطنين مساكنهم التي كان من المفترض الحصول عليها في أوقاتها المحددة”،مطالبًا “الإسكان”، بتسريع عملها وإزالة المعوقات لتوفير القروض المباشرة للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية.

واستغربت اللجنة عدم مواكبة الوزارة التطلعات وإنجاز المطلوب منها على رغم التسهيلات التي حصلت عليها من موارد وسيولة مالية مختلفة ووظائف وأراضٍ في السنوات الخمس الأخيرة.

وأبرزت أنَّ “الوزارة لم تنجز المطلوب في ما يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة من المساكن، ولم تسهم في رفع مستوى جودة الإسكان، ولم تحسن من مستوى الاستطاعة للمواطن في الحصول على المسكن اللائق”.

وأضافت “عجزت الوزارة عن توفير الوحدات السكنية في كل مناطق المملكة، وما تم إنجازه هو نسبة ضئيلة جداً، ولم يتجاوز بعض القضايا المساندة لمهمتها الأساسية، وتحديداً زيادة عدد الموظفين لإشغال الوظائف الشاغرة وتجهيز الأراضي”.