تقلبات جوية على شمال السعودية وتوقعات بأمطار رعدية

المواطن – تبوك

توقع خبراء الطقس تقلبات جوية على مناطق المملكة الشمالية وبالتحديد في منطقة تبوك، حيث تنخفض الحرارة بشكل كبير، مع توقع هطول أمطار رعدية.

ومن المتوقع أن تبدأ الحالة الجوية صباح الثلاثاء على شمال الممكلة، حيث تكون السماء غائمة كما تتهيأ الفرصة لتساقط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، على منطقة تبوك، وبخاصة الأجزاء الغربية منها، إضافة إلى أجزاء من الجوف ومناطق الحدود الشمالية منها القريات، عرعر، سكاكا، وتمتد جنوباً بحدة أقل نحو كل من حائل والقصيم.

يأتي ذلك فيما حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر وتجنب الأودية ومجاري السيول، واتباع وسائل السلامة.