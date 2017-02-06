تقليد قائد حرس الحدود بالطوال رتبة عميد ووسام الملك فيصل‎

المواطن – عمر عريبي – جازان

قلّد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، قائد قطاع حرس الحدود بمحافظة الطوال العقيد صالح العمري رتبته الجديدة عميد.

كما سلم العتيبي العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة بحضور المساعد اللواء ركن ناصر مرزوق المطيري.

من جانبه عبّر العميد العمري عن سعادته بالثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والمسؤولين، معتبراً تقليده رتبته الجديدة وسام شرف يفتخر به.

وأضاف العقيد العمري عن استعداده التام في الدفاع عن الوطن والحفاظ عليه من عبث العابثين بكل ما أوتي من قدرة، وإن كان الثمن دمه فهو رخيص مقابل الدين والوطن والملك.