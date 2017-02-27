تقنية الدوادمي توظف 85 % من خريجيها

المواطن – الدوادمي

أسهمت الكلية التقنية بالدوادمي في توظيف 85 % من خريجيها العام الماضي بواقع 41 خريجاً في تخصصي الإدارة المكتبية والدعم الفني .

وبين عميد الكلية فهد بن محمد الثبيتي، أن منصة ذكاء الأعمال التي أنشأتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تهدف إلى متابعة مؤشرات تعيين الخريجين ومتابعة تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية ما يعكس اهتمام المؤسسة بجودة مخرجاتها ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل .

وأكد حرص مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية على البحث عن فرص تدريبية للمتدربين بهدف صقلهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل ،إضافة إلى رصده ومتابعة واقع سوق العمل وبحث ذلك مع الجهات المعنية بغية تأهيل الكوادر الوطنية .