تكثيف برامج الصيانة بمدارس عسير على خلفية الأمطار

تكثيف برامج الصيانة بمدارس عسير على خلفية الأمطار

2017/02/20
الساعة 9:23 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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تكثيف برامج الصيانة بمدارس عسير على خلفية الأمطار 2
المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تنفّذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير برامج الصيانة والأمن والسلامة في جميع مدارس المنطقة، وذلك للاطمئنان على سلامة البيئة التعليمية في المدارس بعد موجة الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
وأوضح مدير عام التعليم، جلوي آل كركمان، أن الإدارة سيّرت فرقًا للصيانة بهدف الوقوف على المدارس ميدانيًا، والتأكد من سلامتها، وخلوّها من أي مهدد لسلامة الطلاب والطالبات بمساندةٍ من إدارة الأمن والسلامة في الإدارة، مشيرًا إلى أن الوضع العام في مدارس المنطقة مطمئن.

تكثيف برامج الصيانة بمدارس عسير على خلفية الأمطار 3

وكان آل كركمان تفقّد مجموعة من مدارس البنين والبنات خلال اليومين الماضيين، وتابع خطط أعمال فرق الصيانة والأمن والسلامة المعنية في كلٍ من أبها، وخميس مشيط.
وأكد آل كركمان على دور قادة وقائدات المدارس، وأهمية استشعار أدوارهم كقادة تربويين للتعامل مع الحالات الطارئة، والتنسيق المستمر مع إدارة الأمن والسلامة المدرسية بشأن تنفيذ وتفعيل الخطط الخاصة بهذه الحالات وسرعة تنفيذها، لا سيما ما يتعلّق بجوانب الأمن والسلامة التي تشمل تدريب منسوبي المدرسة على التعامل مع الخطط الطارئة.

ومن جهةٍ ثانية، وقف مدير مكتب التعليم بخميس مشيط، سعيد آل سويد، على أوضاع مدارس المحافظة للاطمئنان على سير اليوم الدراسي، والوقوف على جوانب الأمن والسلامة للتعامل مع الظروف الطارئة.

تكثيف برامج الصيانة بمدارس عسير على خلفية الأمطار 5
ووقف مدير مكتب التعليم بأحد رفيدة بالنيابة، عبد الله أبو عريف، على سير العمل في الميدان التربوي في عددٍ من مدارس المحافظة، وعلى الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار خلال اليومين الماضيين.

وشملت الجولة الوقوف على مدرسة محمد بن القاسم الابتدائية، ومدرسة ذي النورين الابتدائية، وثانوية الواديين للبنات، حيث التقى بالطلاب، والمعلمين، والهيئة الإدارية.

تكثيف برامج الصيانة بمدارس عسير على خلفية الأمطار

والتقى عدد من أولياء الأمور، واستمع إلى مطالبهم، وتقرر تعليق الدراسة في ثانوية الواديين للبنات بسبب مشاكل في المحوّلات الكهربائية.

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