تكريم موبايلي لرعايتِها التقنية لملتقى متطوعون بالشرقية

المواطن – الرياض

كرمَ رئيسُ مجلسِ شبابِ المنطقةِ الشرقيةِ بـإمارةِ المنطقةِ الشرقيةِ الدكتورِ سليمان المشرف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وذلك نظير رعايتها التقنية لملتقى متطوعون الذي أقيم بالخُبر بالمنطقة الشرقية، وقد تسلم درع التكريم نيابة عن الشركة محمد بن سعد السعد مدير إدارة الرعايات وتفعيل العلامة التجارية وخدمة المجتمع في شركة موبايلي.

واستعرض محمد السعد خلال اللقاء التفاعلي استراتيجية الشركة في العمل التطوعي وبرامجها الرائدة في هذا المجال من خلال جلسة حوارية تناولت طرح العديد من التجارب التي تبنتها موبايلي وأبرزِ العوامل التي ساعدت موبايلي في تبوؤ منصةٍ عالية في هذا المجال وكيفية ارتباط اسم موبايلي في أي الأعمال والبرامج التطوعية والخيرية.

هذا وشارك في الملتقى نخبة من رواد العمل التطوعي بين قادة المسؤولية الاجتماعية وبين المعنيين بالعمل التطوعي، حيث تناولت الجلسة الحوارية عدداً من النقاشات حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودور الشركات في هذا المجال، إضافة إلى التحديات والتطلعات بهدف رفع مستوى الوعي بالمسؤولية الاجتماعية سواء للأفراد أو الشركات.

وتعد موبايلي الشركة الرائدة في نشاطات المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في المملكة حيث نقلت مؤخراً بعض تجاربها وخبراتها في العديد من التخصصات التقنية والإدارية والفنية لبعض القطاعات التعليمية والجهات الحكومية الرسمية تحت إطار مبادراتها الاجتماعية التي تخدم كافة شرائح المجتمع ، وتسعى موبايلي بذلك للعب دور محوري في التنمية المجتمعية بما يواكب النهضة الحالية التي تعيشها المملكة وما يتوافق مع القيادة الرشيدة.