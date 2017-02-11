تكريم ولي العهد يتصدر عناوين المواقع العالمية

المواطن – ترجمة

تصدّر تكريم ولي العهد الأمير محمد بن نايف من وكالة الاستخبارات الأمريكية عناوين الصحف والمواقع العالمية صباح اليوم السبت.

وذكرت وكالة “برس تي في الإخبارية” تحت عنوان “تكريم الأمير السعودي لجهوده في مكافحة الإرهاب” أن ميدالية جورج تينت التي تعطيها وكالة الاستخبارات الأمريكية جاءت اعترافاً بجهوده في محاربة الإرهاب وإسهاماته في تحقيق السلام والأمن في العالم.

بينما ركزت وكالة رويترز الإخبارية على تصريحات الأمير محمد بن نايف عقب تكريمه على عمق العلاقات التي تربط بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أنها علاقات تاريخية واستراتيجية ولن تنجح محاولات الوقيعة بين البلدين مهما كانت الظروف.

وتحدثت وكالة “RT” الروسية عن تكريم ولي العهد السعودي تحت عنوان “الاستخبارات الأمريكية تكرم ولي العهد السعودي محمد بن نايف”.

وأبرزت الوكالة جهود الأمير بن نايف في محاربة الإرهاب ونبذ المعتقدات التي تدعو للعنف والكراهية.