تكنولوجيا تتوقع سقطات المسنين قبل ثلاثة اسابيع من حدوثها

المواطن - الرياض

يمكن توقع السقطات التي يتعرض لها كبار السن قبل ثلاثة اسابيع على حدوثها باستخدام حساسات في المنزل تراقب طريقتهم في المشي، وتهدف المنظومة الرائدة التي طورها علماء اميركيون الى تنبيه المسعفين بحيث يتمكنون من التدخل قبل حدوث سقطة قد تكون قاتلة.

واظهرت الاختبارات الأولى ان المنظومة الالكترونية يمكن ان تساعد كبار السن على البقاء في بيوتهم سنوات أطول دون ان يضطروا للانتقال الى دور لرعاية المسنين.

وتتألف المنظومة من عدة حساسات جدارية لمراقبة الحركة بقياس سرعة المشي وطول الخطوة حين يتنقل كبار السن في ارجاء البيت.

واكتشف العلماء في جامعة ميسوري ان تغيرات صغيرة يمكن ان تنبئ بأن المسن مقبل على سقطة خطيرة. وترتفع درجة الخطر اكثر من اربع مرات إذا تباطأت سرعة مشيهم.

وعلى سبيل المثال إذا تباطأت سرعة المشي 5.1 سنتم في الثانية فان احتمالات سقوط المسن في غضون ثلاثة اسابيع تكون 86 في المئة بالمقارنة مع 20 في المئة فقط إذا لم يحدث تغير في سرعة المشي.

كما وجد العلماء ان انخفاض طول الخطوة 7.6 سنتم يرفع احتمالات سقوط المسن في غضون ثلاثة اسابيع الى 51 في المئة.

وطور العلماء هذه التكنولوجيا لمساعدة كبار السن على العيش حياة مستقلة أطول.

وتبين الأرقام ان احتمالات وفاة كبار السن نتيجة سقطة بمستوى الأرض تزيد ثلاث مرات على نظرائهم دون سن السبعين.

واخترعت رئيسة فريق الباحثين البروفيسورة مارجوري سكوبيك من جامعة ميسوري ، هذه المنظومة بعد ان تعرضت حماتها الى سقطة شديدة احدثت تلفاً في كتفها.

واشارت صحيفة الديلي تلغراف الى ان البروفيسورة سكوبيك نصبت المنظومة في منزل والديها بمناسبة عيد ميلاد والدتها الثالث والتسعين بأمل تمكينهما من البقاء في منزلهما حتى وفاتهما.

ويمكن ان تحدث السقطات بسبب الاصابة بعدوى أو الضعف أو المضاعفات الناجمة عن تضارب الأدوية. وترصد المنظومة هذه المشاكل في وقت مبكر بحيث يمكن اجراء التغييرات اللازمة أو إعادة التأهيل قبل حدوث سقوطات قد تكون مميتة.

اختُبرت المنظومة على 23 مسناً متوسط اعمارهم 85 سنة. وساعدتهم على البقاء مستقلين فترة يزيد طولها مرتين بالمقارنة مع آخرين يعيشون بدون مساعدة هذه المنظومة.