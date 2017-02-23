تلاحم يستأنف لقاءاته في #القصيم لمواجهة التعصب والتطرف

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، يُطلق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، يوم الأحد المقبل، فعاليات أسبوع “تلاحم” لتعزيز اللحمة الوطنية ومواجهه التعصب، وذلك بمشاركة عدد من العلماء والمفكرين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، والشباب المتطوعين من مجلس منطقة القصيم.

وسيتخلل ذلك عدد من الفعاليات والبرامج التدريبية التي تخدم شباب وشابات منطقة القصيم، بالإضافة إلى تنظيم برنامج “تبيان” للحوار الفكري في الوقاية من التطرف الموجه للشباب، وتنظيم زيارات لعدد من المحافظات والقرى من خلال قافلة الحوار لتعزيز اللحمة الوطنية، والتي يقوم عليها مجموعة من الشباب المتطوعين ضمن مشروع المركز “بيادر” لدعم العمل التطوعي.

وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر: أن أسبوع “تلاحم” يهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة التطرف والتعصب، والتأكيد على قيم التعايش المجتمعي بين أبناء المجتمع بمختلف أطيافه، وترسيخ الوحدة الوطنية.

وأضاف: أن ما يقوم به المركز في تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي استجابة وتأكيداً على الثوابت الدينية والوطنية التي تنبذ الإرهاب والتطرف وتسهم في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش بين جميع المكونات والأطياف الفكرية لمجتمعنا، مستلهمة في ذلك ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في خطابه في افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة الإرهاب.

وبيّن أن المركز يتشرف بالتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مما يسهم في مساندة الجهود الأمنية وتعزيز التلاحم المجتمعي.

وأكد أن مشروع برنامج “تلاحم” أحد المشاريع المتعددة ينظمها المركز لإشاعة الوعي الحواري في المجتمع، والعمل على نشر التلاحم الوطني في النسيج المجتمعي، وتقوية روابط اللحمة الوطنية بين جميع الأطياف الفكرية في المجتمع.

وأشار “بن معمر” إلى أن حجم التفاعل الكبير الذي صنعه أسبوع “تلاحم” في منطقتي الجوف وجازان من خلال برامجه ودوراته التدريبية حفزت المركز على أن يعزز فعاليات هذا الأسبوع ببرامج أكثر تنوعاً بالإضافة إلى إطلاق مسابقات تشجع مستخدمي الشبكات الاجتماعية على المشاركة في إيصال رسائل تعزز التلاحم المجتمعي.

يُشار إلى أن المركز أقام أسبوع (تلاحم) في محطته الأولى بمنطقة الجوف خلال الفترة ما بين (6-11) محرم 1438هـ، ثم في محطته الثانية في منطقة جازان، خلال الفترة ما بين (18-22) ربيع الأول 1438هـ، وشهد مجموعة من الفعاليات الحوارية وبرامج التدريب المتنوعة.