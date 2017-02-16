تلوث الهواء يقتل 4 ملايين إنسان في عامٍ واحد

المواطن - وكالات

قُتل أكثر من 4 ملايين إنسان عام 2015 بسبب تلوث الهواء، أكثر من نصفهم في الصين والهند الدولتين اللتين تعانيان من أعلى مستويات التلوث في العالم.

وبحسب دراسة نشرت في موقع معهد “هيلث إيفكتس إنستتيوت” الأمريكي، شهد العام 2015 مقتل 2.2 مليون نسمة جرّاء التلوث وآثاره في الصين والهند، وهما أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان.

وأكد المعهد -الذي دشّن كذلك قاعدة بيانات حول التأثير العالمي للتلوث على الصحة- أن نحو 92% من سكان العالم يعيشون في مناطق يعتبر الهواء فيها “غير صحي”.

ونتائج الدراسة أوضحت أنه تم تسجيل 1.1 مليون حالة وفاة مبكرة في كل من الصين والهند.