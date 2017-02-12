“تليجرام” يصل للساعات الذكية بنظام Android Wear 2.0

المواطن – نت

كشف تقرير جديد أنه يمكن الآن لمستخدمي نظام التشغيل Android Wear 2.0 تثبيت تطبيق التراسل الفوري “تليجرام”، حيث كانت شركة جوجل قد أطلقت نظام التشغيل Android Wear 2.0 رسمياً يوم الأربعاء الماضي، ليصبح منافساً قوياً لكل من نظام Tizen من سامسونج وwatchOS من أبل، إلا أن إحدى أبرز مميزات هذا النظام هي قدرته على تثبيت تطبيقات بشكل مباشر من خلال الساعة الذكية عبر متجر جوجل بلاي.

وتتيح نسخة تليجرام على الساعة الذكية للمستخدمين تصفح الدردشة والاستجابة لها من خلال الأوامر الصوتية والنصية والإيموشنز الاستيكرات وغيرها.

كما أن التطبيق يعتمد على كل وسائل الإدخال المتاحة في نظام Android Wear 2.0 المختلفة بما في ذلك الكتابة على الشاشة أو الكتابة بخط اليد أو رسم الإيموشنز، كما تتيح نسخة تليجرام على الساعات الذكية للمستخدمين إنشاء المجموعات وعرض جهات الاتصال واختيار الثيمزات لتخصيص التطبيق حسب رغبة المستخدم.